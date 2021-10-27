Париж, , 23:50 — REGNUM Семья бессменно правящего в Белоруссии Александра Лукашенко целенаправленно организовала торговлю людьми. Об этом 27 октября заявил госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам представителя официального Парижа, целью преступной схемы переправки нелегальных мигрантов из стран Востока в Евросоюз является создание напряжённости в ЕС, дискредитации его ценностей и ослабления союза. Для этого неназванными членами «семьи Лукашенко» организованы маршруты доставки нелегалов в Белоруссию с последующей доставкой к границам ЕС.

Клеман Бон считает, что в сложившейся ситуации следует действовать решительно и в то же время гуманно. Именно это, по мнению французского дипломата, следует продемонстрировать на польско-белорусской границе, где ситуация особенно напряжённая.