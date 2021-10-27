Париж, 27 октября, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Семья бессменно правящего в Белоруссии Александра Лукашенко целенаправленно организовала торговлю людьми. Об этом 27 октября заявил госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По словам представителя официального Парижа, целью преступной схемы переправки нелегальных мигрантов из стран Востока в Евросоюз является создание напряжённости в ЕС, дискредитации его ценностей и ослабления союза. Для этого неназванными членами «семьи Лукашенко» организованы маршруты доставки нелегалов в Белоруссию с последующей доставкой к границам ЕС.

Клеман Бон считает, что в сложившейся ситуации следует действовать решительно и в то же время гуманно. Именно это, по мнению французского дипломата, следует продемонстрировать на польско-белорусской границе, где ситуация особенно напряжённая.