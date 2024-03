Лос-Анджелес, США, 27 октября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Американская инди-рок певица Sasami поделилась новостями о своем втором альбоме «Squeeze», представив новые синглы «Skin A Rat» и «The Greatest». Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В комнате гнева показывают, как проявляется агрессия

После выпуска кавера на песню Дэниела Джонстона «Sorry Entertainer» в июле Sasami анонсировала свой второй альбом «Squeeze», из которого уже доступны две новые песни под названием «Skin A Rat» и «The Greatest», которые были записаны в студии Topanga Тая Сегалла и особняке Log в Маунт-Вашингтон.

Говоря о «The Greatest», который также был наделен клипом, снятым совместно режиссером Дженнифер Джунипер Стратфорд, Sasami утверждает: «Эта песня о том, как часто самые сильные, самые тяжелые чувства, которые мы испытываем к кому-то, возникают в отсутствие осознания или взаимности этой любви. Как сила, рожденная из черной дыры. Сплошная фантазия.» Sasami также заявила, что «Skin A Rat» — это «саундтрек к катарсическому высвобождению гнева и разочарования в репрессивных людях. На меня лчень сильно повлиял ню-метал. Я написала и записала всю песню на своем iPad с midi-барабанами, а потом я наняла барабанщика, чтобы исполнить ее вживую на пленку».

«Squeeze» последует за одноименным дебютным альбомом Sasami 2019 года. Исполнительница надеется, что слушатели будут использовать его в качестве саундтрека для подавления «гнева, разочарования, отчаяния и более жестоких, агрессивных эмоций».