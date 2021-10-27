Загреб, 27 октября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик встретился 27 октября в Загребе с президентом Хорватии Зораном Милановичем и сообщил ему, что Республика Сербская намерена отозвать согласие на формирование вооруженных сил БиГ.

Predsjednik.h Встреча Зорана Милановича с президентом Респубики Сербской в Загребе

Додик сообщил, что он ознакомил Милановича с актуальной ситуацией в БиГ и рассказал ему, каким образом у Республики Сербской изымали привилегии, которые принадлежат ей в соответствии с конституцией, передает агентство «Бета».

Милорад Додик в очередной раз обвинил верховных представителей в БиГ и конституционный суд в том, что они ранее принимали решения о переносе привилегий Республики Сербской на федеральный уровень и этим нарушали конституцию БиГ. Политик отметил, что он «не намерен спокойно смотреть, как Республика Сербская теряет свои компетенции и права».

Напомним, что Республика Сербская планирует также отменить согласие на существование Верховного судебного и прокурорского совета и Управления по косвенному налогообложению, а также всех других органов, которые не упоминаются в Дейтонском соглашении.