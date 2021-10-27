Накануне пятого пакета санкций ЕС в МИД Белоруссии приняли посла Австрии
Минск, 27 октября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник принял 27 октября посла Астрии Алоизию Вергеттер. Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.
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МИД Белоруссии
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«В ходе встречи стороны обсудили состояние двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня», — сказано в кратком официальном сообщении.
Накануне Евросоюз обсудил введение пятого пакета санкций в отношении официального Минска. Утверждение и введение в действие новых ограничительных мер ожидается в ноябре.
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