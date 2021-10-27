Вашингтон, 27 октября 2021, 23:42 — REGNUM Киану Ривз подарил всем членам команды каскадёров фильма «Джон Уик 4» часы Rolex Submariner. Об этом 27 октября сообщает портал We Got This Covered.

Киану Ривз
Киану Ривз
Цитата из к/ф «Джон Уик». Реж. Чад Стахелски, Дэвид Лейтч. 2014. США

Публикации с новостью о подарке разместили в Instagram каскадёры Брюс Ли Консепсьон и Джереми Маринас. Отмечается, что стоимость Rolex Submariner составляет около $10 тыс.

Актёр также подарил партнёрам по проекту таблички, на которых выгравирован благодарственный текст и имена каскадёров. Издание отметило, что подобный жест со стороны Ривза может говорить о том, что либо съёмки фильма окончены, либо их конец уже близко.

https://www.instagram.com/p/CVce2nwq_vm/

Для справки: премьера боевика «Джон Уик 4» запланирована на 26 мая 2022 года. Съёмки фильма проходили в Японии, Париже и Берлине. Отметим, что это будет первый фильм франшизы, снятый не по сценарию Дерека Колстада, в этот раз в качестве сценаристов выступили Шэй Хаттен и Майкл Финч.

Читайте ранее в этом сюжете: Главную роль в приквеле «Джона Уика» исполнит Мэл Гибсон