Вашингтон, 27 октября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. США и Турция провели в Анкаре консультации по турецкому участию в программе создания истребителя пятого поколения F-35, сообщает 27 октября пресс-служба Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турция, США

Встреча была посвящена разрешению оставшихся вопросов участия Анкары в программе, из которой Турцию исключили за закупку российских ЗРК С-400.

«Встреча демонстрирует, что власти США намерены уважительно завершить вопросы предыдущего участия Турции в программе F-35. Дискуссии были продуктивными, и делегации планируют вновь встретиться в предстоящие месяцы в Вашингтоне», — заявили по этому поводу в Пентагоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о намерении получить от США $1,4 млрд, заплаченных Турцией за будущие поставки для своих ВВС истребителей F-35.

Напомним, на данный момент Вашингтон не намерен возвращать Турции эти деньги даже поставками боевых самолётов старых типов.