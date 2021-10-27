Москва, , 23:39 — REGNUM После отстранения Александра Лукашенко от власти новое руководство Белоруссии признает только выгодные договорённости с Россией. Об этом 26 октября в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявила находящаяся на содержании Литвы экс-кандидат в президенты Белоруссии (кампания 2020 года) Светлана Тихановская.

Светлана Тихановская T.me/tsikhanouskaya

Ранее на эту тему: Тихановская и её эпопея: плохим русофобским танцорам Москва мешает

Владимир Путин и западные политики, по мнению Тихановской, могут быть модераторами переговоров по отстранению Лукашенко от власти. При этом она сказала: «Я когда-то назвала вашего президента мудрым. И на самом деле на тот момент я надеялась на мудрость Кремля, что они увидят, что в Белоруссии ситуация не изменится, как она изменялась 10 лет назад, когда протесты задушили, когда выкупили политзаключенных, и все пошло, как и было; что в этот раз ситуация другая. И бывший президент Белоруссии, он уже не станет легитимными президентом для белорусов. И иметь такого партнера для России крайне невыгодно. Абсолютно непрозрачного. Раньше как Лукашенко играл между Западом и Востоком сейчас невозможно, потому что западные страны против насилия, против беззакония выступают».

Читайте новости сюжета: Гражданская война на Украине

«То есть Белоруссия стала регионом постоянного конфликта, скажем так. Нам хотелось бы, чтобы Кремль сыграл свою роль конструктивную в урегулировании конфликта в Белоруссии. Мы же хотим продолжать отношения с Россией, мы никуда от вас не денемся, так же, как и вы от нас, и нам нужно будет работать и в промышленности и другие отношения иметь дальше. Но с нелегитимным президентом, где каждое его решение не имеет никакой юридической силы, это просто невозможно», — продолжила Тихановская.

Читайте аналитику сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия

Она также заявила, что признание новым белорусским режимом финансовых и других обязательств перед Россией — вопрос дискуссионный. «Значит, все, что подписывалось между режимом и другими странами после 9 августа, может быть пересмотрено, если эти договоренности вредят Белоруссии как стране», — сказала Тихановская.

При этом она призналась, что такими вопросами её «очень легко загнать в угол», отметив: «Принципиальная позиция: если договоренности вредят, как передача предприятий в руки российских бизнесменов и так далее, продажа белорусского имущества — конечно, это вредит».

Также читайте комментарии экспертов в сюжете: Союзное государство России и Белоруссии

«Зачем в Кремле думают, что после Лукашенко все будет плохо? В наших отношениях все будет еще лучше», — заверила Тихановская.