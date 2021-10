Чикаго, США, , 23:38 — REGNUM Американская инди-поп певица Tasha представила четвертый сингл из своего предстоящего второго альбома «Tell Me What You Miss The Most» под названием «Bed Song 1», об этом сообщает порта The Line Of Best Fit.

«Bed Song 1», по словам самой Tasha, «одна из первых песен, которую я написала из альбома, и она охватила многие чувства, которые я продолжаю исследовать в своих остальных песнях. Это связано с некоторыми темами из последней записи (одиночество, время перед сном), а также раскрывает новый тип печали и боли. Это песня о том, что любовь заканчивается, и вы хотите задержаться в воображении о ней в ее лучшем, самом теплом и нежном виде, пока вы пытаетесь отпустить ее. Речь идет о воспоминаниях еще до того, как наступит конец, о том, чтобы отдать свое сердце, чтобы еще немного отогнать печаль».

Новый трек появится на «Tell Me What You Miss The Most» наряду с предыдущими синглами «Sorry's Not Enough», «Perfect Wife» и «Lake Superior».