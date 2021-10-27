Москва, 27 октября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Белоруссии 2020 года Светлана Тихановская не намерена становиться президентом Белоруссии. Она также уверена, что Александр Лукашенко может быть отстранён от власти в результате переговорного процесса, без революционного кровопролития. Об этом она заявила 26 октября в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тихановская

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Отвечая на вопрос о своём гипотетическом участии в следующих белорусских президентских выборах Тихановская сказала: «Я не планирую баллотироваться на выборах прежде всего потому, что у меня нет политических амбиций. И еще немаловажный факт: я обещала белорусам, что я не собираюсь быть президентом Белоруссии. У нас есть много достойный людей, которые могут взять на себя руководство страны. Поэтому мой ответ: нет».

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Тихановская рассказала о механизме прерывания бессменного (с 1994 года) правления Лукашенко в результате «транзита власти», сообщив: «То, как мы себе рисуем эту картинку — это под давлением внутренним, внешним в Белоруссии те, кто находятся сейчас у власти, понимают, что политика одного человека, она ведет в пропасть. И в режиме уже идут процессы недовольства политикой Лукашенко. И это давление приведет к тому, что будут неизбежные переговоры между властью, удерживающуюся с помощью насилия и белорусами, демократическими силами. У нас создан координационный совет, представители которого могут участвовать в этих переговорах. Во время этих переговорах мы обсуждаем, как происходит транзит власти, кто становится у руля на транзитный период. Каким образом будет организовано управление государством после новых выборов. Это будет президентская либо парламентско-президентская республика. То есть это договариваются заранее, потом мирно в сжатые сроки этот транзитный период».

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«Самая основная задача — это сохранить стабильность, как бы это слово уже не вызывало оскомину. И после новых выборов вступает в должность новый президент. И дальше какие-то, может быть, изменения в парламенте и так далее. И самая главная задача — это остановить насилие, — добавила Тихановская. — И я забыла сказать, что основным условием для переговоров — это остановка насилия, и политзаключенные выходят на свободу».

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Интервьюер Алексей Венедиктов усомнился в перспективе переговоров с Лукашенко, на что Тихановская ответила:"Переговоры с ключевыми фигурами власти». При этом она признала: «Мы не можем с помощью давления вынудить людей, которые в режиме вокруг него — бизнесы — вынудить его идти на переговоры. Опять-таки не обязательно его. Это могут быть переговоры и других людей».

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