Белград, , 23:29 — REGNUM В Сербии за последние сутки от последствий COVID-19 умерли еще 64 человека. Такие данные опубликованы 27 октября на сайте сербского министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также за последние сутки было зарегистрировано почти 7000 новых случаев заражения коронавирусом.

В больницах в настоящее время от COVID-19 лечится почти 6800 человек. В особо тяжелом состоянии находится почти 300 пациентов, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что с начала эпидемии коронавируса в Сербии умерло почти 9700 человек.