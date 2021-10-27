Лос-Анджелес, США, 27 октября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Билл Мюррей присоединился к проекту кинокомикса «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Об этом 27 октября сообщает портал Comicbook.

Цитата из к\ф «Человек-муравей и Оса» реж Пейтон Рид. 2018. США В масках

Актёр рассказал о новой роли в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание отмечает, что пока нет никакой информации о том, какого персонажа Мюррей сыграет в будущей картине: актёр об этом не сказал ни слова, а студия Marvel пока тоже хранит молчание.

«Некоторых людей очень удивило то, что я выбрал такой проект. Но для меня всё было совершенно ясно: я познакомился с режиссером ‑ и он действительно очень мне понравился», — сказал Мюррей.

Для справки: ранее Disney назначила дату премьеры картины «Человек-муравей и Оса: Квантомания» на 28 июля 2023 года. В качестве режиссёра проекта вновь выступит Пейтон Рид, в новом фильме про Человека-муравья к своим ролям вернутся Полл Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас и Мишель Пфайффер.