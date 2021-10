Мадрид, , 23:24 — REGNUM Испанская рок-группа The Parrots, базирующаяся на данный момент в Мадриде, выпустила сингл «Amigos» в качестве последнего перед выходом их второго студийного альбома «Dos», выход которого назначен на ближайшую пятницу, 29 октября. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) StockSnap

«Amigos» является пятым и последним синглом альбома «Dos» после ранее выпущенных песен «It's Too Late To Go To Bed», «Lo Dejaría Todo», «You Work All Day And Then You Die» и коллаборации с C. Tangana «Maldito». После выхода нового сингла и клипа на него группа сказала: «Этот год был похож на американские горки, мы двигались от низа к вершине и воплощали мечты, например, наконец-то выпустили этот второй альбом. За нашу жизнь познакомились со многими людьми, некоторые остались с нами, кто-то ушел, или мы просто перестали общаться, но в наших сердцах всегда будет место для наших друзей. Мы написали эту песню для всех друзей, для тех, кто с нами, для тех, кто еще будет, и для тех, кто никогда не вернется. Вместе, обдолбанные солнцем, ты и я.»

"Dos» будет следовать за дебютным альбомом The Parrots 2016 года «Los Ninos Sin Miedo», пластинка была спродюсирована участником The Horrors Тома Фурса.