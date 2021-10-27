Испанская группа The Parrots поделилась вторым синглом нового альбома
Мадрид, 27 октября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Испанская рок-группа The Parrots, базирующаяся на данный момент в Мадриде, выпустила сингл «Amigos» в качестве последнего перед выходом их второго студийного альбома «Dos», выход которого назначен на ближайшую пятницу, 29 октября. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.
«Amigos» является пятым и последним синглом альбома «Dos» после ранее выпущенных песен «It's Too Late To Go To Bed», «Lo Dejaría Todo», «You Work All Day And Then You Die» и коллаборации с C. Tangana «Maldito». После выхода нового сингла и клипа на него группа сказала: «Этот год был похож на американские горки, мы двигались от низа к вершине и воплощали мечты, например, наконец-то выпустили этот второй альбом. За нашу жизнь познакомились со многими людьми, некоторые остались с нами, кто-то ушел, или мы просто перестали общаться, но в наших сердцах всегда будет место для наших друзей. Мы написали эту песню для всех друзей, для тех, кто с нами, для тех, кто еще будет, и для тех, кто никогда не вернется. Вместе, обдолбанные солнцем, ты и я.»
"Dos» будет следовать за дебютным альбомом The Parrots 2016 года «Los Ninos Sin Miedo», пластинка была спродюсирована участником The Horrors Тома Фурса.