27 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 23:43 — REGNUM Информация о том, что Молдавия заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у нидерландской компании Vitol, невзирая на имеющийся у республики долг перед российским Газпромом, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 28 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

"Как только речь пошла о выплате долга, Молдавия слилась тут же. Цирк продолжается!» — указывает Vladimir R.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное поведение правительства Молдавии не иначе как цирком не назвать, потому что Кишинёв сделал всё, чтобы загнать себя в долги, а теперь делает всё, чтобы этот долг не вернуть.

«Ну, совсем Россия «обнаглела»! Всего-то 25% скидки, да ещё и долги требуют погасить. Беспредел какой-то. Ну, никак Путин не хочет понять, чтобы спокойно уйти в Евросоюз, молдаванам газ нужен со скидкой как минимум 50% и как всегда в долг. И Миллер туда же, сначала долги, а потом газ. Ну, никак не хочет понять, если Молдавия долги отдаст, то с чем же они в Евросоюз придут. Ну и верх наглости — Путин с Миллером сидят в Москве, и даже не собираются ехать к Санду разруливать «проблему». Что-то мне подсказывает, что цирк только начинается и дальше будет только интереснее», — поделился своим мнением Валерий М.

Некоторые комментаторы отмечают, что пример Молдавии в очередной раз доказывает, что в политике «друзей» не существует и каждый норовит кого-нибудь обмануть.

«Очень интересно. У России просят чуть ли не даром газ им поставлять и долг выплачивать не хотят, а вот у поляков и в Нидерландах будут покупать тот же самый российский газ, но по европейским ценам. На это у них финансы нашлись. Может быть, хватит уже нашему государству продавать газ кому попало без предоплаты?» — задаётся вопросом Валентина Ц.

Карта транзитных газопроводов Ямал-Европа Nzeemin

Газпрому и России это должно стать уроком. С братушек пора начинать брать предоплату. Пока несколько менеджеров Газпрома не оштрафовать на миллионы (для компенсации части долгов в миллиарды) и не посадить в тюрьму, они и не догадаются, как себя вести с молдаванами, украинцами и прочими. Утром — миллиард, вечером — газ, либо вечером — миллиард, утром — газ. И никак иначе», — считает Евгений П.

Часть людей считает, что самым мерзким в данной ситуации является то, что Молдавия готова покупать российский газ по завышенным ценам в Европе, но даже не собирается отдавать долг за купленное ранее у России голубое топливо.

«Готовы покупать по любой цене и у кого угодно. А для Российской Федерации у них денег нет, долги отдавать не собираются. Газпром должен после этого ввести особый статус для особо упоротых и сделать цены особенные. Пускай бегают по рынку, это очень интересное занятие. Особенно интересно будет, когда дело дойдёт до реальных поставок. Помнится, не так давно один многовекторный деятель тоже бегал по рынку и искал нефть, в результате вернулся к России-матушке», — напоминает Алексей Е.

Ряд пользователей указывает на то, что путь, который выбрало для себя руководство Молдавии, является бесперспективным и в любом случае он будет стоить Кишинёву больших издержек, нежели выплата долга перед Газпромом.

«Ну это отличная новость! Через годик обанкротятся и приползут на коленях к России, и долг вернут $750 млрд! Видали таких уже, знаем! Клоуны», — написал Bracho B.

Напомним, 28 октября пресс-служба агентства публичной собственности при правительстве Молдавии обнародовала информацию о том, что Молдавия заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у нидерландской компании Vitol, невзирая на имеющийся у республики долг перед российским Газпромом.