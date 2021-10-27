Рим, , 23:06 — REGNUM Как минимум одну прививку от коронавируса сделали 46,5 миллионов граждан Италии, 86% граждан страны старше 12 лет, сообщил в среду, 27 октября, комиссар правительства по вопросам борьбы с эпидемией Франческо Фильюоло.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Этот показатель — значительно выше, чем в среднем в ЕС, в том числе во Франции или Германии, но Италии нужно достичь новой цели: 90% привитых обеими дозами вакцины граждан старше 12 лет, отметил Фильюоло.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца сентября 2021 года предполагалось привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки. Обеими дозами вакцины, по данным на 27 октября, привиты 44,5 миллиона человек — 73,94% населения страны.