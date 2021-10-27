Белград, 27 октября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. В Сербию с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Китая Ван И. Об этом 27 октября сообщили сербские СМИ.

UN Geneva Ван И

Ванг И в Белграде встретился с премьер-министром Сербии Анной Брнабич, спикером парламента Ивицей Дачичем и министром иностранных дел Николой Селаковичем.

Дачич и Ван И во время встречи отметили, что китайско-сербские отношения традиционно хорошие и, вопреки всем препятствиям, в последние годы они вышли на абсолютно новый уровень, передает телеканал РТС.

Президент Сербии Александр Вучич встретится с министром иностранных дел Китая 28 октября.

Напомним, что Ван И с 27 по 29 октября посетит Грецию, Сербию, Албанию и Италию.