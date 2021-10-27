Нью-Йорк, США, , 23:03 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть первый полноценный трейлер сериала «Ковбой Бибоп» на основе популярного аниме. Ролик был опубликован 28 октября на YouTube-канале компании.

«Ковбой Бибоп» Цитата из м/с «Ковбой Бибоп». режСинъитиро Ватанабэ. 1998. Япония

В новом видео, в частности, показана сцена, в которой Спайк Шпигель (Джон Чо) и Джет Блэк (Мустафа Шакир) знакомятся с Фэй Валентайн (Даниэлла Пинеда). Зрителям также показали несколько боёв в духе оригинального аниме-сериала.

Напомним, премьера шоу «Ковбой Бибоп» состоится на сайте Netflix 19 ноября 2021 года. Должности главных продюсеров проекта занимают Андре Немец («Миссия невыполнима: Протокол Фантом») и Джефф Пинкер («Новый Человек-паук. Высокое напряжение», сериал «Грань»), в качестве сценариста выступает известный автор комиксов и аниматор Кристофер Йост.

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