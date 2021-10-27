Москва, , 23:03 — REGNUM Считающая себя «национальным лидером» экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что Александр Лукашенко был единственным лидером белорусского государства со времени провозглашения независимости БССР (впоследствии переименованной в «Республику Беларусь»). Об этом она заявила 26 октября в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

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Рассуждая на тему политического раскола белорусского общества, Тихановская прокомментировала перспективу диалога с теми, кто считает Лукашенко президентом Белоруссии и сказала: «Вы знаете, это право человека поддерживать того, кого он считает нужным. Но если смотреть объективно, есть, конечно, часть белорусов, которые, может быть, приверженцы ценностей Советского Союза, у которых в голове до сих пор то, что без Лукашенко почему-то страна развалится, все распродадут, не имея на это никаких оснований. Возможно, за 27 лет люди убеждены, что Лукашенко — батька, после него ничего хорошего не будет. Но это мнение, я думаю, навязанное».

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«И со дня объявления независимости Белоруссии у нас не было другого лидера. Белорусам не с кем сравнить, как это, когда другой человек управляет страной. Поэтому будут и такие люди, конечно. Но, слушайте, реальность меняется, поколение новое выросло, которое понимает, что может быть другая жизнь достаточно свободная, что политика внутренняя ведется открыто, люди знают, что происходит в высших кругах, это не скрывается от белорусов, и люди хотят принимать участие в политике своей страны. До этого у людей не было такой возможности, ну ли желания», — добавила Тихановская.

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Напомним, официальная белорусская историография называет первым белорусским государством БССР, основанную большевиками в 1919 году и впоследствии вошедшую в состав СССР. В постсоветский период номинальным главой белорусского государства был председатель Верховного совета (парламента). После провозглашения независимости и принятия новой конституции статус национального лидера перешёл к президенту. Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году, с тех пор должность президента бессменно занимает Александр Лукашенко.