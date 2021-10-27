Тирана, , 23:17 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 4050 человек выявлено 672 новых случая заражения коронавирусом, скончались пять больных COVID-19, выздоровели ещё 494 пациента, сообщило 27 октября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Влёра. Албания Neo Oens

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Всего с начала пандемии в Албании выявлено 183 282 случая заражения коронавирусом, 172 958 человека излечились, скончались 2893 пациента с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7431, из них 3784 приходятся на Тирану. На стационарном лечении находятся 158 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.

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