Рим, 27 октября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. В 2024 году у пассажиров, прибывающих в римский аэропорт «Фьюмичино», появится возможность добраться до центра итальянской столицы за 10−15 минут, передают национальные СМИ в среду, 27 октября.

(сс) CAPTAIN RAJU Стойка регистрации в аэропорту «Фьюмичино»

Представители аэропорта и компании Atlantia в среду рассказали о проекте Volocopter — двухместных «дронах-такси».

В настоящее время от «Фьюмичино» до центра Рима можно добраться на аэроэкспрессе (около 45 минут в пути), а также на автобусе или такси.