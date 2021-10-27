27 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 23:25 — REGNUM После неудачной эвакуации США из Афганистана в американском обществе появился страх новых террористических атак исламских группировок, что заставило многих граждан вести себя агрессивно по отношению к мусульманам. Внимание пользователей социальных сетей привлек инцидент с учителем средней школы в Нью-Джерси, которого отстранили от работы после того, как он сказал ученику-мусульманину: «Мы не ведем переговоров с террористами» в ответ на просьбу 17-летнего мальчика, араба по происхождению, закончить контрольную по математике дома.

Ян Стен. Школьный учитель. 1665

Американские пользователи Twitter бурно обсудили шокирующее поведение преподавателя под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Учитель должен быть уволен, а не просто отстранен. Это был расизм. Притеснение детей неприемлемо, точка», — пишет @bladdyblahblahb.

«Учитель отстраняется от работы на время расследования заявления. Если они обнаружат, что это правда, то уволят его. Нельзя торопиться и увольнять людей без расследования», — отвечает @Azula163.

«Государство обязано ввести в школьную программу историю религий, чтобы каждый учитель и ученик могли их знать!!! И вежливо относиться к другим человеческим расам!!!» — восклицает @Eziddin33.

«Это обязанность не школы, это обязанность учреждений, которые готовят учителей. К сожалению, многие учителя-ветераны (пожилые) были подготовлены в то время, когда это было не важно и теперь некоторые отговаривают колледжи от преподавания истории различных культур», — отвечает @Frank_Drebin_.

«Если мы СЛИШКОМ чувствительны, то всё причиняет боль. Это страшные времена», — подчеркивает @Zippington1.

«Всегда причиняло боль. Наконец-то людей за это осуждают», — отвечает @jamieteach62.

«С такими учителями, как эти, и законами о запрете истории у нас всегда будут проблемы, мои друзья», — пишет @ChocolateEmpath.

Мусульмане mrehan

«То, что эти люди чувствуют вправе себя так вести, должно беспокоить всех нас. Если школа проведет расследование и выяснит, что учитель действительно сделал это расистское замечание, они должны выступить с решительным заявлением против подобных высказываний и публично извиниться перед учеником», — считает @StillHereBugger.

«Ученик мог бы правомочно ответить: «А я не веду переговоры с мудаками», — комментирует @ReutherJim.

«Мусульманская семья должна подать в суд на школьный округ Нью-Джерси, а затем добиться увольнения учителя. Неприемлемо», — подчеркивает @deannalaquian.

«Это явно похоже на (неуместную) шутку. Я думаю, что искренние извинения перед учеником и его семьей вместе с отстранением от занятий более уместны, чем увольнение. Комментарий был определенно неправильным, но я думаю, что нам нужно остыть от импульсивных увольнений», — пишет @Frank_Drebin_.

«Даже если у вас самое худшее чувство юмора на свете, я все равно не понимаю, как вы можете считать это уместным комментарием. Если бы я сказал классу христианских детей: «Нельзя брать тест домой, если вы не хотите быть распятыми!», каждый родитель пришел бы в ярость», — указывает @Bodhi186.

Напомним, The Washington Post опубликовала статью под названием «Птицы, унаследовавшие расизм», в которой сообщается, что орнитологическое сообщество вынуждено серьезно обсудить названия видов, которые связаны с работорговцами, расистами и расхитителями могил.