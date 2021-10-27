Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Руководство компании Facebook издало распоряжение для своих сотрудников на случай действий против них государственных структур США, сообщает 27 октября газета New York Times со ссылкой на неназванные источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению газеты, сотрудникам Facebook рекомендовано сохранять внутренние документы и переписку на случай расследования деятельности компании исполнительными и законодательными органами власти США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила брифинге, что социальная сеть Facebook активно публикует дезинформацию о вакцинах от коронавируса, лидируя в этой сфере среди иных соцсетей.

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