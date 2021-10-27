Тирана, 27 октября 2021, 23:53 — REGNUM Правительство Албании одобрило создание агентства по надзору за обеспечением качества коммунальных и медицинских услуг. Об этом сообщила 27 октября министр здравоохранения страны Огерта Манастирлиу.
Как передаёт албанское новостное агентство Lapsi, новое агентство начнет работу в январе 2022 года, оно будет обеспечивать координацию работы министерства здравоохранения и ЖКХ.
Появление нового агентства стало реакцией на массовое отравление водой из водопровода в городе Круя.
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