Тирана, 27 октября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Правительство Албании одобрило создание агентства по надзору за обеспечением качества коммунальных и медицинских услуг. Об этом сообщила 27 октября министр здравоохранения страны Огерта Манастирлиу.

Pudelek Кувенд — парламент Албании

Как передаёт албанское новостное агентство Lapsi, новое агентство начнет работу в январе 2022 года, оно будет обеспечивать координацию работы министерства здравоохранения и ЖКХ.

Появление нового агентства стало реакцией на массовое отравление водой из водопровода в городе Круя.