Рим, , 22:51 — REGNUM При двукратном отказе гражданина Италии от предложенной работы ему перестанут платить так называемое «пособие по гражданству», сказано в черновике бюджета страны на 2022 год, передают национальные СМИ в среду, 27 октября.

Евро

Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу».

По официальным данным на осень 2021 года, пособие получают около 3 миллионов человек (5% граждан страны), средний размер выплаты — 578 евро.