Лос-Анджелес, США, 27 октября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. В сеть выложили трейлер анимационного фильма «Баз Лайтер» (Lightyear) студии Pixar. Ролик был опубликован 27 октября на YouTube-канале «Disney Россия».

Цитата из м/ф «История игрушек 4». реж. Джош Кули. 2019. США Вуди и Базз

Сюжет новой картины от создателей мультфильмов серии «История игрушек» расскажет об истории происхождения Базза Лайтера — игрушечного космического рейнджера. Главного героя озвучит актёр Крис Эванс, которого любители кинокомиксов Marvel знают по роли Капитана Америка.

Напомним, кинотеатры России начнут показывать новый мультфильм Pixar 16 июня 2022 года. В качестве режиссёра проекта выступает Энгус МакЛэйн, снявший картины «История игрушек 2», «История игрушек: Большой побег», «История игрушек и ужасов!», «В поисках Дори» и другие.