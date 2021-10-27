Рим, 27 октября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. В 2022 году в Италии для выхода на пенсию нужно будет иметь не менее 38 лет трудового стажа и быть не моложе 64 лет, сказано в черновике проекта бюджета страны, передают национальные СМИ в среду, 27 октября.

Arepo Правительство Италии

Этот порядок предлагается утвердить на один год и в течение 2022 года решить, как именно менять пенсионную систему далее.

В 2011 году по инициативе леволибералов пенсионный возраст в Италии был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по предложению правой «Лиги» он был снижен до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа.

Действие этой нормы прекратится в 2021 году. Основной вариант новой реформы — «правило 102» (сумма возраста и стажа для выхода на пенсию должна быть не менее 102, возраст не менее 64, стаж не менее 38).