Вашингтон, 27 октября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Пользователи сети Facebook настолько активно продолжают публиковать дезинформацию о вакцинах от коронавируса, что эти сведения превалируют над правдой об этих препаратах, заявила 27 октября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Таким образом она ответила на вопрос журналистов об отношении Белого дома к утверждению телеканала CNN о том, что Facebook продолжает лидировать среди других соцсетей в распространении дезинформации об инфекции и вакцинах от нее.

«Мы, конечно же, видели эти сообщения, и, к сожалению, для нас неудивительно слышать, что Facebook знал об этих проблемах, знал о них, возможно, еще в начале этой пандемии. Эти сообщения нас не удивляют», — заявила Псаки.

«Мы продолжаем наблюдать, как эти платформы шире распространяют направленный против вакцины контент, а не достоверную информацию. В этом и заключается основная проблема. И это то, что мы продолжаем наблюдать», — сказала пресс-секретарь Белого дома.