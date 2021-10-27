Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 22:52 — REGNUM Парламент Республики Сербской 27 октября не поддержал инициативу по защите насущных интересов автономии, которую предложил сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Карта Республики Сербской Pereslavtsev

Ранее Додик наложил вето на десять решений президиума БиГ, за которые 18 октября проголосовали представитель бошняков Шефик Джаферович и представитель хорватов Желько Комшич, так как он считает, что эти решения угрожают интересам Республики Сербской. Если бы две трети депутатов парламента Республики Сербской поддержали Додика, эти решения не вступили бы в силу. Но так как инициатива Додика не получила нужной поддержки, все десять решений президиума останутся в силе, передает телеканал РТРС.

Это первый раз, когда парламент Республики Сербской не поддержал процедуру защиты интересов автономии, которую инициировал Додик.

Напомним, что самое спорное решение, против которого 18 октября в президиуме БиГ голосовал Додик, касалось соглашения, которое государство Босния и Герцеговина намерено заключить с Исламским сообществом. По словам Додика, это значит, что «исламское сообщество здесь (в Боснии и Герцеговине) у себя дома, а Сербская православная церковь и Ватикан здесь иностранные субъекты».