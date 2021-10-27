27 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В заложниках у ВСУ оказалось более 50 граждан России. Будет ли она их защищать?

Максим Костин, , 23:43 — REGNUM Вчерашний день в Донбассе надолго запомнится многим людям — особенно на линии разграничения. Ситуация обострилась до предела, и война, вполне возможно, скоро превратится в полномасштабную операцию ВСУ против ЛДНР.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

С самого утра, а в особенности после полудня, тяжёлое вооружение украинских карателей гремело по всему фронту от Новоазовска до Славяносербска. Противник бил из ствольной артиллерии калибров 122 и 152 мм. Помимо тяжёлой артиллерии, работали миномёты, гранатомёты, стрелковое вооружение и пушки БМП. Огонь вёлся как по позициям народной милиции ДНР и ЛНР, так и по жилым кварталам.

Армия ДНР и ЛНР на этот раз не оставалась в долгу и вела ответный огонь на подавление батарей противника. Местами, по информации некоторых источников, применялись РСЗО.

Впервые с момента приобретения украинская армия применила БПЛА турецкого производства «Байрактар». Было уничтожено одно орудие из состава батареи гаубиц. Расчет орудия, судя по кадрам, опубликованным противником, остался в живых.

Самыми горячими точками стали вчера район Тельманово, Докучаевск и Бахмутская трасса в районе Славяносербска в ЛНР. К вечеру начался обстрел Горловки, где снаряды нанесли значительные разрушения пожарной части и повредили несколько жилых домов.

В районе Тельманово противник по понтонной переправе форсировал Кальмиус и занял посёлок Сторомарьевка в серой зоне. По неуточнённым данным, там проживает порядка 180 человек, среди которых 40 — граждане Российской Федерации. Эти люди принимали участие в выборах в Госдуму РФ. По отрывочным сведениям, приходящим оттуда, ВСУ производят повальные обыски в домах и проверки, принуждая сдавать паспорта РФ. На улицах патрули с собаками. Так же возводятся на скорую руку фортификационные укрепления в виде траншей и блиндажей, село превращают в опорный пункт ВСУ на стороне ДНР, прикрываясь мирными жителями.

ВСУ. (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Все запросы по линии СЦКК со стороны ДНР и ЛНР украинские военные попросту игнорировали.

Интересно отреагировала Россия. СК РФ возбудил уголовное дело по поводу незаконных действий ВСУ по отношению к гражданам России и по поводу обстрелов мирных населённых пунктов.

Вспомним офицера СЦКК ЛНР, гражданина России, с неделю назад захваченного ВСУ на нейтральной территории. Теперь к одному гражданину добавилось ещё около полусотни, находящихся в заложниках у ВСУ.

Мы все очень ждём реакции со стороны России. Напомним, что президент обещал «мочить террористов в сортире», а действия украинских военных попадают именно под это определение.

Может, в Кремле всё-таки решат отреагировать на происходящее так, как положено реагировать государству, упорно считающему себя великой державой?

На основании принятых решений давно пора провести в районе Донбасса КТО и зачистить территории как минимум двух областей, Луганской и Донецкой, от неонацистских формирований и от ВСУ, не говоря уже о введении бесполётной зоны. Это реальные действия. Открытия же уголовных дел со стороны Следственного комитета вызывают в Донбассе горькие ухмылки, а на Украине просто громкий смех.