27 октября 2021 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 23:44 — REGNUM В Москве готовят к открытию станцию Большой кольцевой линии Московского метрополитена «Терехово», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Станция «Терехово» находится в южной части Мнёвниковской поймы в районе Хорошёво-Мнёвники. Эту территорию сейчас активно развивают: здесь строятся жилые и уникальные спортивные объекты. Станция является частью реализации второго пускового этапа западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро протяженностью порядка 3,7 км вместе со станцией «Кунцевская.

Генеральным проектировщиком и подрядчиком по строительству выступил АО «Мосинжпроект». Дизайн «Терехово» выбран в ходе Международного открытого конкурса. Победителем стала архитектурная компания Buromoscow.

Архитектура и интерьеры станции выполнены в «легком» светлом стиле.

На стенах использованы рельефные панели с текстурой белого бетона, на потолках — панели из сотового алюминия. Реечный белый матовый потолок на платформе создает узор в виде полукруглых кессонов. С помощью технологии цифровой печати по бетону на колоннах создан эффект объемного рельефа с изображением силуэтов человеческих фигур. Станцию украсили светодиодные светильники-кольца, которые распределяют свет в разные стороны. Пол выложен гранитом. Наземные павильоны выполнены в виде остекленного периптера — прямоугольного здания, окруженного колоннадой.

Станция сделана трехпролетной, с двухактным тоннелем и боковыми платформами. Два вестибюля станции ведут на территорию Мнёвниковской поймы к перспективной жилой застройке.

В среду, 27 октября, стройку с инспекцией посетил председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко. Комиссия под его руководством проверила степень соблюдения строителями антиковидных мер. Войстратенко отметил, что подобного рода инспекции составляют часть новых полномочий, переданных его ведомству по распоряжению мэра Сергея Собянина.

Напомним, проект Большого кольца метро является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, а общая длина кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.