Брюссель, , 22:28 — REGNUM Правоохранительными органами Бельгии в ходе спецоперации была пресечена деятельность албанского наркокартеля, передаёт 27 октября новостное агентство Lapsi.

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В рамках операции был осуществлен обыск в 120 зданиях. Конфисковано огнестрельное оружие, оборудование для производства наркотических субстанций, свыше миллиона евро наличными, а также более 50 автомобилей и беспилотники.

Под стражу были взяты 64 человека, контролировавших шесть лабораторий по производству наркотиков и распространявших большую часть вещества.

По данным правоохранителей, еженедельно подпольные лаборатории производили более тонны наркотика, который распространялся по всей Европе, включая Великобританию.