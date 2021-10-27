Вашингтон, , 22:07 — REGNUM США обеспокоены военной модернизацией Китая, происходящей в последние годы и видят в ней угрозу региональной стабильности, заявила 27 октября на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки Whitehouse.gov

Такими словами Псаки прокомментировала заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, сравнившего испытание китайской гиперзвуковой ракеты с запуском в 1957 году советского искусственного спутника Земли.

«Я видела комментарии генерала Милли. Я думаю, что он доносил до вас ту обеспокоенность, которую мы все разделяем, относительно усилий Китая по военной модернизации. Они продолжают работать над потенциалом, который увеличивает напряженность в регионе, а мы испытываем обеспокоенность по этому поводу», — сказала Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, на основании публикации издания Financial Times о том, что Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, США обвиняют Китай в дестабилизации. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что в действительности это были испытания космического аппарата.

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