* ИГИЛ — запрещённая в России организация

27 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 23:43 — REGNUM Американская разведка предупредила, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может нанести удары по американским целям через шесть месяцев. Также существует большая вероятность, что группировка «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановит свой потенциал, заявил представитель Пентагона Колин Ках, являющийся заместителем министра обороны по вопросам политики.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ках объявил 26 октября в комитете Сената по вооруженным силам, что данные террористические группировки не представляют непосредственной угрозы, однако к ним следует относиться серьезно, поскольку ситуация может измениться в довольно короткие сроки.

«В настоящее время разведка придерживается мнения, что и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассматривают возможность внешних операций, в том числе против Соединенных Штатов. Однако ни одна из группировок в данный момент не готова к атакам. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребуется на подготовку шесть или 12 месяцев. По оценкам разведки, «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нужен год или два, чтобы восстановить свой потенциал», — объяснил Ках.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Это так предсказуемо. Байден выводит войска из Афганистана, чтобы набрать очки в политической игре, но при этом не имеет последовательного плана. Конечно, это повлечет за собой последствия. Есть ли в этой администрации кто-нибудь, кто обладает здравым смыслом, а не гонится за политическими наградами?» — негодует Bobfrankin.

«В правительстве нет здравого смысла, и вот еще повод для беспокойства… ФБР несет ответственность за крупнейший провал разведки в XXI веке. Считайте, что ФБР потерпит еще много неудач. Джо Байден уйдет через три года, но ФБР будет продолжать гадить в Вашингтоне», — пишет SuperGadflys.

«Байден прав в том, что мы больше не будем воевать в Афганистане. Теперь мы будем воевать на улицах США. Мы потеряли много хороших солдат в Афганистане», — отвечает USAFirst…

«Ха, они уже здесь и ждут оптимального момента, чтобы нанести удар. Когда вы оставляете двери (границу) широко открытыми, чего вы ожидаете. Не нужно обладать здравым смыслом, чтобы понять это, но опять же, кто в нашем правительстве обладает мозгом?» — злится ppa624.

«От 6 до 12 месяцев в правительственной речи, вероятно, означает, что они готовы сейчас. И как только они будут готовы, они набросятся на нас со всей силой. Разумеется, в вежливой и деловой манере», — иронизирует justme54.

«Нынешняя администрация и ее ведомства допустили (и создали) ситуацию, при которой террористы могли быть доставлены сюда на эвакуационных самолетах или пропущены через незащищенную границу», — указывает jesusislord01.

«И сколько раз за последнее время Пентагон был прав в своих оценках?» — задает риторический вопрос bill40.

«Чего вы ожидали? Байден передал ключи от оружейного сейфа хладнокровным убийцам, когда покидал дом. Для меня не будет сюрпризом, если в ближайшем будущем они совершат крупное нападение на США», — комментирует joebidentheillegalpresident.

«Мы обманываем себя, думая, что у них нет возможности напасть на нас прямо сейчас. Наша южная граница полностью открыта. Я бы не стал доверять нашей разведке. Вопрос не в том, есть ли у террористов возможность напасть, а в том, когда они решат это сделать», — считает TJSvoboda.

«Теперь, когда мы знаем, что наши злейшие враги скоро будут иметь возможность уничтожить всю нашу нацию, разве не утешительно осознавать, что наш вице-президент тратит свое время на обеспечение мер безопасности для групп ЛГБТ и защиту гендерного равенства?» — указывает bernadettesoubirous.

«Пентагон? Это тот самый Пентагон, который недавно вооружил эти самые группы? Который показал им, что слово нашего президента, его обещание, его присяга — все это ничего не стоит? Это и есть тот самый Пентагон, о котором мы говорим? Извините меня, но я думаю, что узнаю новости у маленьких старушек, собирающихся завтра вечером на улице. Им я верю больше», — выражает недовольство perpetuallycranky.

«Они нападут на нас снова в любом случае! Только теперь им предоставлено безопасное убежище для этого! Я просто надеюсь, что в следующий раз мы не позволим политике остановить нас от полного сокрушения врага!» — восклицает RichardPorter11.

Напомним, что неизвестные организовали 20 октября ракетный обстрел военной базы США и западной коалиции на сирийской территории. Пресс-секретарь центрального командования США капитан Билл Урбан подтвердил, что район гарнизона Эт-Танф «подвергся преднамеренной и скоординированной атаке», и добавил, что у руководства нет информации о ранениях среди американского персонала.