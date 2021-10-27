Санкт-Петербург, , 22:09 — REGNUM Спортивные события в Петербурге в ноябре 2021 года могут пройти при заполненности трибун не более чем на 30%, сообщили вечером 27 октября в пресс-службе вице-губернатора Бориса Пиотровского. Такое согласование для петербургских спортивных арен — «Газпром-Арены», «Сибур-Арены», Ледового дворца и Дворца спорта «Юбилейный» — выдал федеральный Роспотребнадзор на ноябрь.

Дворец спорта «Юбилейный» Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В это время запланированы матчи КХЛ, Евролиги по баскетболу, Международного турнира по регби в рамках муниципального форума БРИКС, а также отборочный матч Чемпионата мира по футболу-2022 (Россия — Кипр)», — уточнили в Смольном.

В соответствии с постановлением городского правительства, к проходу на спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код.

Напомним, с 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации.

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