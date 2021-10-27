Москва, , 22:00 — REGNUM Кулуарное назначение Уполномоченным по защите ребенка сенатора Марии Львовой-Беловой не вызвало положительных эмоций у главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной (КПРФ).

Нина Останина выступает на встрече с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

«Думается мне, что должность Уполномоченного по правам ребенка — должность публичная, которая нуждается не в таком кулуарном назначении, как это любит делать наш президент», — отметила Останина в телеграм-канале.

Она напомнила, что в Госдуме есть профильная структура — комитет по вопросам семьи, женщин и детей, кроме того, в стране функционирует более 300 региональных и 20 федеральных общественных организаций по защите интересов детей, женщин и семьи.

«Убеждена, что было бы правильно обсудить назначение Марии Львовой-Беловой с членами нашего думского комитета, выслушать мнения Уполномоченных по правам детей из регионов, заручиться их исключительно важным мнением и поддержкой. Однако сделано этого не было. К великому сожалению, для меня данное начало не может вызывать никаких положительных эмоций», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назначил члена Совфеда Марию Львову-Белову на пост уполномоченного по правам ребенка.

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