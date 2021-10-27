Приштина, Сербия, 27 октября, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Специальный трибунал по Косово в Гааге 27 октября отклонил запрос об освобождении одного из бывших главарей террористической организации «Армия освобождения Косово» (УЧК) и экс-президента Косово Хашима Тачи под домашний арест.

Moerk/MSC Хашим Тачи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в суде заявили, что Тачи не удалось доказать, что решение о его аресте было необоснованным, и что он не сбежит после освобождения.

Напомним, Хашим Тачи был арестован 6 ноября вместе с другими лидерами УЧК — Якупом Красничи, Реджепом Селими и Кадри Весели. Их обвиняют в убийстве свыше 100 человек, пытках, незаконном удержании в заключении и захвате власти.