Москва, 27 октября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. История со скифским золотом показательна: реакция ЮНЕСКО, трусливо спрятавшейся под дипломатичными формулировками — это признание организации в собственном бессилии, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Петр Толстой

«Уникальные памятники истории пытаются не просто отнять у страны, спасшей Пальмиру, но отнять у Крыма — законного правообладателя, и вручить их недогосударству, в котором национальное хобби — уничтожать историческое наследие и распродавать всё, что только имеет хоть какую-то цену. Отдать Украине «скифское золото» — это всё равно, что запустить слона в лавку с дорогим китайским фарфором», — возмущен Толстой.

По его глубокому убеждению, ЮНЕСКО окончательно стала брендом, переживающим больше за собственный бюджет, чем за образование или культуру.

«Вне политики сегодня в мире уже не осталось ни одной организации», — констатировал депутат в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В ЮНЕСКО ситуацию не комментируют.