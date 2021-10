Нью-Йорк, США, , 21:40 — REGNUM Американская альтернативная фолк-группа Wilco выпустили кавера на песни легендарной британской группы The Beatles «Dig a Pony» и «Don't Let Me Down» эксклюзивно для стриминг-сервиса Amazon Music. Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Переосмысление американской группы творчества «Ливерпульской четверки» вошло в кампанию Amazon Music «[RE]DISCOVER», которое поддерживает празднование юбилея последнего альбома The Beatles «Let It Be» и масштабного делюкс-переиздания.

Последний альбом Wilco «Ode To Joy» вышел в 2019 году. На прошлой неделе фронтмен Джефф Твиди объявил о выпуске «Love Is The King / Live Is The King» — расширенной версии прошлогоднего сольного альбома «Love Is The King».