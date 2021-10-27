Приштина, Сербия, 27 октября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти и первый заместитель премьер-министра Косово по вопросам евроинтеграции, развития и диалога Бесник Бислими 27 октября провели встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Марией Шмид.

ОБСЕ

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, премьер-министр Косово рассказал председательнице ОБСЕ об успехах, достигнутых его правительством за последние семь месяцев, о ходе экономического роста и о начатой реформе правосудия.

Курти подчеркнул, что Косово привержено сотрудничеству и интеграции в Евросоюз, но при этом готово участвовать лишь в тех региональных инициативах, участником которых является ЕС — Курти имел в виду проект Open Balkan, к которому присоединились Албания, Северная Македония и Сербия.

Комментируя диалог с Сербией, политик заявил, что он должен завершиться взаимным признанием Косово и Сербии.