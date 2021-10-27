Лос-Анджелес, США, 27 октября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Американский хип-хоп исполнитель Amine вернулся с новым синглом «Charmander», а также выпустил клип для него, в котором появился известный в интернете герой и актер Рики Томпсон. Музыкальное видео доступно для просмотра на официальном YouTube-канале артиста.

Antonio Rull Рэп

«Charmander» — это первый официальный релиз Amine в этом году. «После выхода «Limbo» [студийный альбом артиста, вышедший летом 2020 года] мне потребовалось некоторое время, чтобы поэкспериментировать и бросить вызов самому себе, чтобы творить так, как я не делал раньше — исследовать различные текстуры и темпы без каких-либо ожиданий», — говорит Amine. «Charmander» был первым продуктом того периода, который казался естественным, хотя все еще находился в совершенно ином BPM, чем любая из моих предыдущих работ».

Второй альбом рэпера «Limbo», вышедший 7 августа 2020 года, смог дебютировать на 16-й строчке в чарте Billboard 200 с тиражом в 26 тысяч проданных копий за первую неделю.