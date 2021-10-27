Рим, 27 октября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Сенат Италии в среду, 27 октября, остановил рассмотрение так называемого «закона против гомофобии».

Georg Schelbert Сенат Италии

Голосование проходило в закрытом режиме. Инициаторы законопроекта — либералы пока не понимают, откуда у их противников появилось большинство голосов, и обещают разобраться, голосовали ли против их собственные сенаторы или «соратники» — популисты.

Уже принятый нижней палатой парламента законопроектвызывает недовольствоВатикана — там полагают, что в нынешней версиионнарушает данные католической церкви по Латеранским соглашениям права на свободу исповедания, проповеди и обучения в Италии. Недовольны законопроектом и представители «консервативной» общественности, а также правых партий, онисчитают, что несогласным с ЛГБТ-идеологией намереваютсяс помощью закона«закрыть рот».