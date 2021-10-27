Эдинбург, Великобритания, , 21:18 — REGNUM Шотландская синти-поп группа Chvrches в своих социальных сетях анонсировала выход расширенного издания своего последнего на текущий момент студийного альбома «Screen Violence», который вышел в конце августа этого года.

Музыка

В своем последнем посте в Instagram группа поделилась обложкой грядущего издания, которое получило название «Screen Violence: Director's Cut». Они также подтвердили, что в новой версии появятся три ранее неизданные песни, которые должны были войти в оригинальный сет-лист альбома, но были отброшены в последний момент.

https://www.instagram.com/p/CVdWX31phVK/

В прошлом месяце Chvrches выпустили ремикс на песню Джерарда Макманна «Cry Little Sister» для фильма студии Netflix «Ночные тетради».