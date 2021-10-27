Катания, Италия, 27 октября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Еврокомиссия готова оказать всю необходимую поддержку для нормализации ситуации на Сицилии, сообщили представители ведомства в среду, 27 октября.

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Центр координации готов приступить к работе, ждет сигнала от правительства Италии, отметили в Брюсселе.

Как сообщалось ранее, 24−25 октября на Сицилию обрушились мощные ливни. По меньшей мере три человека погибли. Сотрудники спасательных служб совершили сотни выездов для эвакуации граждан. Несколько населенных пунктов в провинции Катания были подтоплены. Граждан просят не покидать свои дома. Эксперты говорят о катастрофическом ущербе для сельского хозяйства. В ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий.