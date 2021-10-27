Женева, Швейцария, 27 октября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Европа остаётся единственной частью мира, где продолжает расти количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и число смертей от этого заболевания, сообщает 27 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

(сс) Jeanne Menjoulet Пустые улицы Парижа в период пандемии

К таким выводам в ВОЗ пришли на основании показателей прошедшей недели.

По подсчётам ВОЗ, с 18 по 24 октября в мире было выявлено увеличение числа новых случаев заражения COVID-19 на 4%. При этом более половины (57%) новых заражений пришлись на европейский регион. Европа стала единственной частью света, где заболеваемость выросла по сравнению с прошлой неделей.

В других регионах мира зафиксировано уменьшение количества еженедельных случаев заражения COVID-19.

В общей сложности за неделю в мире было зафиксировано свыше 2,9 млн новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, европейские страны интенсивно проводят вакцинацию своего населения. В ряде стран Европы полностью привиты около 80% взрослого населения.