Москва, , 21:01 — REGNUM Настоятельные просьбы представителей Донбасса прояснить ситуацию и четко подтвердить или опровергнуть факт использования Украиной беспилотника в нарушение минских соглашений и договоренностей о мерах по усилению перемирия были проигнорированы украинской делегацией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом сообщил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Борис Грызлов Kremlin.ru

Одним из вопросов на заседании контактной группы было обсуждение публикаций украинских военнослужащих о боевом применении БПЛА «Байрактар» на Донбассе. В ходе обсуждения украинские представители сначала пытались уйти от ответа, затем подтверждали факт задействования БПЛА на Донбассе и наличие соответствующего приказа главнокомандующего вооруженных сил Украины, отметил Грызлов.

По его словам, ближе к концу заседания стало известно об опровержении в СМИ министром обороны Украины Тараном факта боевого применения БПЛА «Байрактар».

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