Тирана, 27 октября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. В Албанию поступило ещё 117 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Огерта Манастирлиу на своей странице в социальной сети Facebook.

Из личного архива Екатерины Яцкевич Вечерняя Тирана, Албания, 2019

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Всего с начала пандемии в Албанию прибыло 2 496 960 доз вакцины от коронавируса. Албании удалось существенно обогнать соседние Северную Македонию и Косово по темпам вакцинации от коронавируса.

Всего в стране произведена 1 879 391 доза вакцины от коронавируса, при этом 878 398 граждан получили обе дозы вакцины.