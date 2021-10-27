Тирана, , 23:50 — REGNUM Уже четвертый день в албанском городе Круя растет количество жертв отравления питьевой водой. Свыше 500 человек вызвали скорую помощь из-за симптомов отравления.

Рынок, Круя Из личного архива Екатерины Яцкевич, сентябрь 2019 года

Как сообщает албанское новостное агентство ABC, несмотря на то, что граждане знали о том, что вода из-под крана ядовита, они употребляли воду, которая была у них дома. Более благоразумные граждане вынуждены закупать питьевую воду в магазинах. Тем не менее, врачи отмечают, что приток новых больных сократился.

Представители водоснабжающей компании Круи назвали возможной причиной отравления попадание сливных вод в трубы для питьевой воды.

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