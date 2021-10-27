Москва, 27 октября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 провели плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями, сообщает 27 октября пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-160, стратегический бомбордировщик

Полёт проводился над нейтральными водами и продолжался около восьми часов.

В полёте Ту-160 сопровождались истребителями-перехватчиками дальнего радиуса действия МиГ-31 Северного флота.

В время полёта Норвегия поднимала в воздух свои истребители F-16.

«На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии», — указано в сообщении военного ведомства.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчёркивает Минобороны РФ.